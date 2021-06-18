Москва, , 12:20 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена значимое событие для российско-американских отношений, уверены 61% жителей РФ. Обратное мнение у 22%, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Среди важных тем, которые обсуждались на саммите Путин — Баден граждане назвали отношения между Россией и США, их улучшение (14%), ситуация на Украине (10%), геополитика, разрядка напряжённости (8%).

Переговоры Путина и Байдена приведут к улучшению отношений между Россией и США, считают 22%. По мнению 58%, ничего не изменится. Лишь 2% опрошенных заявили, что отношения двух стран ухудшаться.

Поквартирный опрос проведен 4−6 июня 2021 года среди 1500 граждан РФ старше 18 лет в 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня 2021 года в Женеве состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.