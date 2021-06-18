Киев, , 12:19 — REGNUM Одной из основных тем в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США станет привлечение Вашингтона к мирному урегулированию в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Тема дальнейшего привлечения США в процесс мирного урегулирования (в Донбассе) будет ключевой в ходе этого визита», — сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1».

Помимо этого вопроса, будет обсуждаться много других важных тем, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец обсудил с представителями посольства США в Киеве вопросы подготовки визита Зеленского.

В частности, во время встречи речь шла о подготовке двусторонних соглашений по углублению украинско-американского оборонного сотрудничества, развитии проектов в сфере исследований и испытаний, предоставлении Украине помощи США в сфере безопасности.

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