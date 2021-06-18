Кишинёв, , 12:15 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду с 18 по 20 июня посетит Италию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба молдавского президента.

Сообщается, что вечером 18 июня запланирована встреча Санду с итальянским президентом Серджио Маттаррелой. На встрече стороны обсудят сотрудничество Рима и Кишинёва, а также положение молдавской диаспоры в Италии.

По информации пресс-службы, в ходе визита Санду запланированы встречи с рядом официальных лиц Италии, а также с представителями молдавской диаспоры.

«Италия является страной, в которой проживает самая большая молдавская община в Европе», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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