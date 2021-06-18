Киев, , 12:15 — REGNUM На Украине полицейские уличили группу военнослужащих в хищении авиационного керосина с боевых самолетов, сообщила 18 июня пресс-служба департамента стратегических расследований МВД.

Согласно источнику, в Полтавской области группа военнослужащих ВСУ организовала системное хищение авиационного керосина. В официальные документы они вносили недостоверную информацию относительно количества израсходованного топлива во время полетов, после чего сбывали «сэкономленное» топливо местным жителям. Военнослужащих разоблачили во время сбыта очередной партии керосина — 2 тысяч литров.

Ведомство подчеркивает, что открыто уголовное производство, военнослужащим грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

ИА REGNUM напоминает, что 14 июня стало известно, что группу украинских военнослужащих разоблачили на попытке похищения оружия и боеприпасов из воинской части. Также в июне задержали священника одной из церквей во Львовской области, которого подозревают в торговле огнестрельным оружием и боеприпасами.