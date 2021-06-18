Куала-Лумпур, , 12:08 — REGNUM Правительство Малайзии рассматривает возможность смешивания двух разных вакцин против коронавируса для повышения её эффективности, сообщает CNN Indonesia.

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Министр науки Малайзии Хайри Джамалуддин заявил, что имеющиеся данные показывают, что метод смешивания двух типов вакцин может быть более эффективным в борьбе с различными штаммами коронавируса.

«У нас есть реальные данные из Германии относительно смешивания вакцин с использованием AstraZeneca и Pfizer», — отметил министр науки страны.

Малайзия пытается сдержать рост числа случаев заражения коронавирусом. Власти страны не намерены отказываться от карантина до тех пор, пока суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом не станет ниже 4000.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Китая согласилось пожертвовать народу Малайзии 500 000 доз вакцины Sinovac.

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