Киев, , 12:06 — REGNUM Украина намерена вернуться к идее консорциума для своей газотранспортной системы, чтобы таким обеспечить транзит российского газа после начала работы «Северного потока-2».

Об этом, выступая в Верховной раде 18 июня, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Украина будет рассматривать, кого можно привлечь из партнеров для того, чтобы обеспечить функционирование отечественной системы», — заявил министр, но не стал уточнять, о каких странах или компаниях идет речь.

Галущенко дал понять, что не верит в продолжение транзита газа через Украину после начала работы «СП-2»:

»Обещания о том, что договор будет выполняться, и его выполнение — это разные вещи».

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский заявил, что Украине «было бы круто» иметь в качестве партнеров и совладельцев своей газотранспортной системы (ГТС) Европу и США. По его мнению, прекращение транзита газа через Украину может повысить вероятность полномасштабной войны на территории страны.