Сеул, , 11:54 — REGNUM Правительство Южной Кореи сообщило о намерении выделить более $4 млн на оказание гуманитарной помощи венесуэльским беженцам и мигрантам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Хам Сан Ука.

Данное решение было обнародовано 17 июня в ходе международной конференции по сбору средств на помощь беженцам из Венесуэлы и принимающим их страны.

Представитель Южной Кореи подчеркнул необходимость реагирования на гуманитарную проблему с беженцами из Венесуэлы, а также высоко оценил усилия стран региона, таких как Колумбия, Перу и Эквадор, принявших беженцев.