Москва, , 11:49 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон будет прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V». Об этом он 18 июня сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

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Политик отметил, что находится в Москве. Привиться российской вакциной он планирует в начале следующей недели.

«В понедельник (21 июня) или вторник (22 июня) вакцинируюсь «Спутником V». Сделаю это публично, как и обещал, так как доверяю только российской вакцине», — заявил Додон в видеообращении.

Он также рассказал, что вечером 18 июня в Кишинёв должна прибыть партия вакцины «Спутник V». 40 тыс. доз будут переназначены для Молдавии, а 20 тыс. — для Приднестровья.

Стоит отметить, что 16 июня и. о. министра здравоохранения Молдавии Татьяна Затык сообщила, что в республики сильно снизились темпы вакцинации.

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