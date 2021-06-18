Таллахасси, США, , 11:44 — REGNUM Один из кандидатов на пост в законодательном собрании американского штата Флорида угрожал своему политическому сопернику тем, что отправит против него «русско-украинский отряд наемных убийц», сообщает Politico.

Речь идет об Уильяме Брэддоке, который до того, как стать кандидатом в местное законодательное собрание, в телефонном разговоре с одним из активистов предостерег его от поддержки однопартийца Анны Паулины Луны на праймериз республиканцев, заявив о том, что у него есть доступ к наемным убийцам.

«Я действительно не хочу, чтобы чья-то жизнь заканчивалась ради блага народа Соединенных Штатов Америки», — заявил он.

«Это разобьет мне сердце. Но если это нужно сделать, это нужно сделать. Луна — это чертова помеха на дороге. Она дохлая белка, по которой ты проезжаешь каждый день, когда уезжаешь из дома», — добавил он.

В записи Брэддок в начале разговора упомянул предполагаемых убийц. Он также делал бессвязные заявления о получении финансовой помощи от товарищей-масонов или о том, чтобы каким-то образом импортировать миллионы долларов с Мальты и Гибралтара.

«У меня тоже есть доступ к команде убийц, украинцам и русским», — сказал он примерно через три минуты после разговора, призвав собеседника «не попадайтесь на публичной поддержке» его соперника Луны.

«Луна обречена, и я надеюсь, что она одна», — добавил он.

Когда издание обратилось к политику за разъяснениями, он отказался как подтверждать, так и опровергать информацию о том, что он говорил о «русско-украинском отряде убийц» в беседе с Эрин Олшевски. По его словам, на сделанной ею записи говорит «якобы он», однако «этому нет доказательств». Он также предположил, что запись «может быть даже изменена и отредактирована».