Таллахасси, США, 18 июня 2021, 11:44 — REGNUM Один из кандидатов на пост в законодательном собрании американского штата Флорида угрожал своему политическому сопернику тем, что отправит против него «русско-украинский отряд наемных убийц», сообщает Politico.
Речь идет об Уильяме Брэддоке, который до того, как стать кандидатом в местное законодательное собрание, в телефонном разговоре с одним из активистов предостерег его от поддержки однопартийца Анны Паулины Луны на праймериз республиканцев, заявив о том, что у него есть доступ к наемным убийцам.
В записи Брэддок в начале разговора упомянул предполагаемых убийц. Он также делал бессвязные заявления о получении финансовой помощи от товарищей-масонов или о том, чтобы каким-то образом импортировать миллионы долларов с Мальты и Гибралтара.
Когда издание обратилось к политику за разъяснениями, он отказался как подтверждать, так и опровергать информацию о том, что он говорил о «русско-украинском отряде убийц» в беседе с Эрин Олшевски. По его словам, на сделанной ею записи говорит «якобы он», однако «этому нет доказательств». Он также предположил, что запись «может быть даже изменена и отредактирована».