Киев, , 11:50 — REGNUM Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов заявил о постепенном усилении «сепаратизма» на юге страны, добавив, что местные власти не очень стремятся противодействовать этому процессу.

Об этом он заявил в эфире украинского телевидения вечером 17 июня.

Данилов уточнил, что проблемы возникли в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

«Россия сегодня строит перед выборами систему распространения своего сепаратистского настроения на наших южных рубежах. А местные власти говорят — да ну, вот мы тут…», — заявил силовик.

В качестве примера он привёл историю с возможным открытием магазинов российской сети Mere в Николаеве.

«А мэр города говорит, что повлиять не может… Знаете, это настолько странная позиция… все должны понимать, что сегодня в современном мире происходит. Друзья, опомнитесь! Это Россия — страна-агрессор», — заявил секретарь СНБО.

Данилов заявил, что центральные власти должны «на корню всё это прекращать».

ИА REGNUM напоминает, что ранее секретарь СНБО уже заявлял, что если власти на местах будут давать преференции российскому бизнесу, то к ним «быстро будут применены меры». В ответ мэр Николаева напомнил, что, согласно заявлениям центральной власти, государство движется в направлении дерегуляции бизнеса и ему непонятно, каким образом местная власть может запретить работу магазина.