Барнаул, , 11:34 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) в ходе сессии, состоявшейся 18 июня, приняли постановление о назначении даты выборов. Как поясняет пресс-служба парламента, это связано с требованиями избирательного законодательства о необходимости назначить дату выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

«Президент подписал Указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 19 сентября. В региональном законодательстве установлено, что выборы в краевой парламент проводятся во второе воскресение сентября. Но сегодня мы также приняли решение о назначении выборов в АКЗС на 19 сентября, так как выборы совмещенные», — пояснил председатель комитета по правовой политике Денис Голобородько.

По его словам, с 18 июня 2021 года фактически начинается политический процесс. Политическим партиям предстоит провести конференции и собрания, которые выдвинут кандидатов. Кандидатам-одномандатникам необходимо теперь передать документы в окружные и избирательные комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва». Они пройдут в единый день голосования — 19 сентября 2021 года.

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