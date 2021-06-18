Ярославль, 18 июня, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Ярославцам понравились картинки, которым мэр города Владимир Волков проиллюстрировал сообщение о планах по строительству новой школы на улице Большая Фёдоровская в Красноперекопском районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Владимира Волкова в Facebook Эскиз московской школы в иллюстрации к посту на странице Владимира Волкова в Facebook

«Да, красиво, не то что казармочка на Чернопрудной!», — написал один из комментаторов поста мэра.

«Вот это ШКОЛА!!! Класс!!!», — комментирует другой пользователь.

Ярославские средства массовой информации также поспешили рассказать, что мэр города представил жителям внешний облик новой школы. Между тем представленные картинки к планам строительства учебного заведения в Ярославле никакого отношения не имеют.

Владимир Волков проиллюстрировал свой пост, например, эскизом проекта частной школы «Новый взгляд», которая будет располагаться в центре Москвы (Хамовники, МЖК «Садовые кварталы»). Проект разработан известной архитектурной мастерской Сергея Скуратова, которая реализует свои проекты не только в России, но и в США, Франции, Италии и так далее. Ярославля среди этого списка, пока, к сожалению, нет.

Основателем школы «Новый взгляд», открытие которой пока только планируется, помимо крупных инвестиционных и строительных компаний, является МГИМО. Естественно, бюджет Ярославля, за счёт которого будет вестись проектирование школы на Большой Фёдоровской, ничего подобного себе позволить не может.

Более того, финансирование строительства школ из федерального бюджета по национальным проектам предполагает использование только типовых проектов, получивших одобрение Минстроя.

Отметим, что мэр нигде и не говорил, что школа будет выглядеть именно так.

«Это презентационный проект. Уже выполнены инженерно-геологические изыскания, ведётся работа по поиску архитектурно-планировочных и конструктивных решений здания», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство школы планируется начать в 2022 году.