Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Новый подход к определению отношений между Москвой и Вашингтоном может появиться после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Такой прогноз дал бывший посол США в Москве Джеймс Коллинз 18 июня в беседе с ТАСС.

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Коллинз заявил, что считает прошедший саммит особенно важным по трём причинам. Во-первых, президенты общались конструктивно, по-деловому, без полемики. Путин и Байден обсудили в формате «один на один» вопросы, по которым есть разногласия, но есть и возможность «выйти на сотрудничество».

«Таким образом, [встреча] была [из разряда] не «кто виноват», а «что делать». Считаю, что это было чрезвычайно важно», — подчеркнул Коллинз.

Во-вторых, добавил он, США и Россия выходят на диалог правительственных экспертов и дипломатов, ожидаются содержательные обсуждения.

В-третьих, Москва и Вашингтон наметили определенные конкретные сферы приложения внимания. Это стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, а также вопросы кибербезопасности. Такие обсуждения давно назрели, кроме того, нужны консультации по региональным вопросам, в том числе по Арктике и Сирии.

Коллинз руководил американским посольством в РФ в 1997—2001 годах, его считают одним из наиболее авторитетных специалистов по России в США. Ныне кадровый дипломат находится в отставке, он старший научный сотрудник вашингтонского Фонда Карнеги.

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