Калуга, 18 июня, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Калужский завод получил банкротный иск от кредитора. Претензии к АО «Тарусский молочный завод» поступили в арбитраж области, но пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к заводу

Исковое заявление от подмосковного ООО ТД «Джокей Рус» поступило в суд 18 июня 2021 года. Детали спора не сообщаются, также нет данных по сумме долга.

Между тем в марте 2021 года ООО уже взыскивало по суду с завода задолженность по договору поставки от декабря 2014 года в размере 840 422,4 рубля и пени — 288 685,1 рубля. Решение устоялось в вышестоящей инстанции в конце мая 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, «Тарусский молочный завод» учрежден в 1997 году в городе Таруса, но ведет свою историю с 1962 года. В компании трудятся около 150 человек. Директор с 2005 года — Акоп Акопян.