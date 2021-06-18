Чебоксары, 18 июня, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Чебоксарах на Троицу буду усилены меры безопасности и ограничат движение транспорта на ряде участков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации чувашской столицы.

Cap.ru На чебоксарском кладбище

Власти отмечают, что многие чебоксарцы поедут на кладбища на личном транспорте, поэтому «вынуждены идти на некоторые ограничения». В частности, 19 и 20 июня движение для личных автомобилей по Алатырскому шоссе, где расположены карачуринские кладбища, будет перекрыто. На личной машине к погостами смогут въехать только инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лиц, почётные граждане Чебоксар.

В настоящее время на въездах на шоссе установлены запрещающие знаки с предупреждением о принудительной эвакуации. На магистрали 19 и 20 июня будут дежурить посты дорожно-патрульной службы ГИБДД. Чиновники предлагают жителям добираться до кладбищ вдоль Алатырского шоссе на общественном транспорте.

В администрации также информируют об организации парковок на яушских кладбищах.

19 и 20 июня за порядком во время Троицкой родительской субботы и Дня Святой Троицы проследят около 60 полицейских и чиновников.

Напомним, что в 2021 году Троицу отмечают 20 июня. Троица является одним из основных событий христианства. Согласно писаниям, в этот день человечеству был явлен Святой Дух. Он сошёл на апостолов через 49 дней после воскресения Христа. После чего ученики Спасителя вышли на проповедь.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в Чувашии температура поднимется до +24…+29 градусов, при этом порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. 20 июня в Чувашии ожидается 30-градусная жара.