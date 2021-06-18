Киев, , 11:35 — REGNUM Энергетическая отрасль Украины находится в кризисном состоянии, заявил 18 июня в Верховной раде министр энергетики Герман Галущенко.

По словам министра, в стране «сломан» механизм энергорынка и существует полная разбалансированность сектора накопления долгов внутри рынка. Кроме того, подчеркнул Галущенко, в отрасли множество технических проблем.

«90% энергоблоков теплоэлектростанций отработали свой ресурс и нуждаются в обновлении… Фактически из 21 ГВт теплоэлектростанций реально доступно около 13 ГВт», — пояснил он.

Еще одной важной проблемой являются большие долги — особенно перед производителями «зелёной генерации» и перед шахтёрами.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины 29 апреля. Уже тогда министр заявил, что его главной задачей является решение острых проблем в энергетической отрасли: долги на энергорынках, незавершенность интеграции энергосистемы с рынком ЕС, цены на газ, защита уязвимых потребителей, а также теневой рынок нефтепродуктов.