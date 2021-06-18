18 июня 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине оценили новость о том, что 17 июня в Бухаресте во время матча Украина — Северная Македония украинские болельщики растянули черно-красный флаг УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с надписью «Слава нации! Смерть врагам!».

Оксана Переможенко, , 16:15 — REGNUM В Бухаресте 17 июня во время матча Украина — Северная Македония украинские болельщики растянули черно-красный флаг УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с надписью «Слава нации! Смерть врагам!». Это произошло на одной из трибун «Арена Национале» и было сделано так, чтобы флаг с надписью был виден фотографам и футболистам. Футбольных фанатов заставили убрать красно-черный флаг, сообщает украинское издание «Обозреватель». К фанатам подошли стюарды, потребовавшие убрать полотнище, уточняет источник.

Украинский национализм Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие отметили, что за поведение своих соотечественников им стыдно, а стюарды поступили верно.

«УЕФА одобрил форму сборной Польши, с изображением Львова и Вильнюса в её составе», — иронизирует Маргарита П.

«Как всегда. Наших «патриотов» нельзя пускать в приличное общество. Они вести себя не умеют», — написала Татьяна М.

«А потом удивляются, что Украину никуда не приглашают. Вести себя надо прилично», — добавила Вера З.

«И там себя иуды зарегистрировали», — отметила Любовь В.

«Что за позор, ну хоть одна страна такое сделала?» — спросила Fotini S. T.

Украинские националисты Antanana

«А деревья вокруг стадиона наши «патриоты» не догадались выкрасить в национальные цвета? Как у себя дома покрасили вместе с заборами и перилами мостов…» — пишет Александр Б.

«Позорище! Стыдно за наших болельщиков. При чем здесь футбол? Совсем уже умом тронулись со своим псевдопатриотизмом», — отреагировала Ludmila L.

«Надо было ещё и оштрафовать. А тех, кто разместил этот лозунг, больше не пускать на матчи ЕВРО», — добавил Дмитрий Т.

«А они думали, что всем это нравится! Если в Украине молчат, это не значит, что во всём мире будут терпеть и молчать. Неужели этот флаг поможет лучше сыграть футболистам?» — задалась вопросом Оля П.

«Фашизм с них так и лезет наружу», — написал Георгий Е.

«Нацики», вы хоть в спорт не лезьте», — призвал Иван Ш.

«Опять наши псевдопатриоты опозорили нашу страну», — добавил Alex L.

«Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Ну не катит неонацизм в цивилизованном мире», — отреагировала Ira M.

«И правильно сделали, что сказали убрать. Граждане рагули, стадион — это вам не майдан», — отметила Ирина М.

Майдан на Украине (сс) Ivan Bandura

«Правильно сказали. Во Львове у себя выставляйте фашистский флаг», — пишет Светлана Б.

«В Польшу бы с этим флагом пусть бы поехали», — написал Макс Т.

«Какое отношение это нацистское рогульё имеет к футбольному болению?» — не понимает Вадим Л.

«Надо же было сунуть свое свиное рыло и в спорт! Без этого упоротым бандерлогам никак! Позорят страну, позорят народ!» — подытожил Игорь Х.

Читайте также: «Да пусть хоть всю Африку в цвета Украины разукрасят…»