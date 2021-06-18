Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, , 11:33 — REGNUM В Приморье депутаты муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского района сложили свои полномочия в знак протеста против административного давления и написали открытое письмо-обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

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Большинство депутатов такое решение мотивировали прессингом со стороны районных и краевых властей, принуждавших их отменить ряд решений.

«18 июня в ходе очередного заседания муниципального комитета Славянского городского поселения было принято решение о самороспуске. ⠀

Решение принято большинством голосов (11 депутатов из 15 избранных) в знак протеста против административного давления, осуществляемого органами государственной власти Приморского края, и представителями администрации Хасанского муниципального района. ⠀

После визита 8 июня в Славянку губернатора Олега Кожемяко на депутатов был развернут массовый прессинг с целью отмены ранее принятых решений, находящихся в рамках их полномочий», — сообщается на официальной странице муниципального комитета в Instagram.

Отмечается, что Кожемяко, выразил несогласие с деятельностью депутатов, ранее утвердивших генплан поселения, предусматривающий ряд инвестиционных проектов.

Все свои обоснования депутаты изложили в письме президенту РФ:

«Депутатам-бизнесменам угрожали проблемами с бизнесом, а депутатам-бюджетникам обещали проблемы на работе. При всех встречах краевых чиновников присутствовал глава района Иван Степанов».

«Вот это заруба накануне выборов! Да тут кризис нарисовался муниципальный в Хасанском районе. Самороспуск — это проблема для региональных властей, а народу — только в радость», — прокомментировал телеграм-канал «Дерзкий Владивосток».

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Азербайджана на пленарном заседании принял обращение к президенту о роспуске и назначении досрочных парламентских выборов.