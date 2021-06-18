Джакарта, , 11:21 — REGNUM Правительство Индонезии продолжает оптимизацию источников энергии, в частности, создавать газовую сеть, сообщает Kompas.

До 2020 года к газовой сети подключили 696 011 домов в Индонезии. Ожидается, что в 2024 году это число увеличится до 4 млн.

Власти Индонезии считают, что удовлетворение потребностей жителей в природном газе через газовую сеть более эффективно и безопасно. Этот сектор также открывает хорошие возможности для инвестиций.

Индонезия также является нетто-импортером нефти с 2004 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один гражданин Индонезии заразился коронавирусом за границей.

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