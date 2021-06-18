Саранск, , 11:20 — REGNUM В Саранске открылся финальный этап республиканского кадрового конкурса «Моя Мордовия». Победители проекта будут объявлены 20 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Мордовии

Врио главы Мордовии Артем Здунов, обращаясь к участникам финала подчеркнул, что все они и так уже стали победителями.

«Вы нашли в себе силы и смелость принять участие в проекте, пройти через оценочные испытания и побороться с сильными соперниками, показав свои навыки и компетенции», — отметил он и добавил, что жизнь конкурсантов уже не будет прежней.

Председатель наблюдательного совета проекта Наталья Долматова сказала, что не ожидала от участников конкурса настолько высоких результатов. Проект показал, что в регионе есть высококвалифицированные специалисты, которые могут не только генерировать идеи, но и разрабатывать этапы их реализации. По ее мнению, даже те, кто не прошел в финал, смогут извлечь из своего участия в конкурсе ощутимую пользу.

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Как сообщало ИА REGNUM, конкурс стартовал 3 марта текущего года. Проект направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей. Победители будут включены в резерв управленческих кадров и получат право на участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков.

Ранее Здунов говорил, что в финал проекта прошли 223 человека. Он обратил особое внимание на то, что в финале примут участие не только жители Мордовии. По его словам, тех, кто живет в республике, в финале будет 170 человек (76,58%), остальные — уроженцы Мордовии, ранее уехавшие отсюда, и представители других регионов.

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