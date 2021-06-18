Кострома, 18 июня, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Жители Костромской области недовольны ростом стоимости картофеля и моркови. Об этом они сообщают в социальных сетях.

Https://pixabay.com Морковь

«Что с ценами происходит? Картошка подорожала, морковь выросла на сотню рублей. Чтобы сварить суп, нужно затупиться минимум на 500 рублей. Это нормально? Почему зарплаты не растут так же быстро как цены на морковь?», — написал в группе «ЧП Кострома» горожанин.

Пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Часть костромичей посоветовали автору искать более дешёвые магазины или выращивать овощи самостоятельно, большинство аудитории разделили возмущение автора.

«Картофель за 85 рублей в сельскохозяйственном регионе. Вы совсем ку-ку? Он должен стоить рублей 25. И то зимой», — написала Анна.

«Дешевле 80 рублей моркови нет нигде. И это прошлогодняя морковь, молодая ещё дороже. Ещё весной она стоила 30 рублей», — Виталий Снегирь

«Уважаемые власти, возьмите под свой контроль рост цен! Это что за закономерности? Цены растут, а зарплаты на прежнем уровне?! Подчёркиваю, растут на все в два-три раза! Нам что, с вилами выходить?», — возмутилась Евгения Кожемякина

Как отметили в департаменте экономического развития Костромской области, «повышение цен носит сезонный характер и отмечено в других регионах Российской Федерации». На данный момент запасы овощей у сельхозпроизводителей подходят к концу, предложение рынка при прежнем спросе ограничено — следовательно, цены растут.

По оперативным даннымКостромастатана 15 июня, средняя цена картофеля в регионе составляет 53 рубля 41 копейку за килограмм, моркови — 71 рубль 90 копеек. В сравнении с 7 июля овощи стали дороже на 9,4% и 16,6% соответственно. Рост цен на эти позиции среди всех наблюдаемых статистиками продуктов питания оказался самым значительным.