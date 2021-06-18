Костромичи пожаловались на дорогой картофель и морковь
Кострома, 18 июня, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Жители Костромской области недовольны ростом стоимости картофеля и моркови. Об этом они сообщают в социальных сетях.
Пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Часть костромичей посоветовали автору искать более дешёвые магазины или выращивать овощи самостоятельно, большинство аудитории разделили возмущение автора.
Как отметили в департаменте экономического развития Костромской области, «повышение цен носит сезонный характер и отмечено в других регионах Российской Федерации». На данный момент запасы овощей у сельхозпроизводителей подходят к концу, предложение рынка при прежнем спросе ограничено — следовательно, цены растут.
По оперативным даннымКостромастатана 15 июня, средняя цена картофеля в регионе составляет 53 рубля 41 копейку за килограмм, моркови — 71 рубль 90 копеек. В сравнении с 7 июля овощи стали дороже на 9,4% и 16,6% соответственно. Рост цен на эти позиции среди всех наблюдаемых статистиками продуктов питания оказался самым значительным.