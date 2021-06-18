Берлин, 18 июня, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки интерьера нового BMW 7-Series 2023 модельного года. Фотографии с салоном автомобиля размещены на сайте Carscoops.

Carscoops BMW 7-Series

Несмотря на то, что приборная панель модели на фото прикрыта, можно заметить, что дизайнеры компании вдохновлялись стилем интерьера полностью электрического iX. Также на снимке бросается в глаза приподнятая центральная консоль без традиционного селектора переключения передач.

Ожидается, что в салоне будет лаконичная в дизайнерском плане приборную панель с двумя экранами поверх нее и набор узких вентиляционных отверстий, которые будут расположены по центру. Также автопроизводители установит новое рулевое колесо с сенсорными кнопками и датчиками системы помощи водителю при движении без рук.

Напомним, компания BMW в РФ начала приём заказов на новый BMW 4 Gran Coupe в версиях: Base, M Sport Pure и M Sport Pro. Уже в начальной комплектации в список оборудования машины входят: парктроник, система интеллектуального экстренного вызова и активный круиз-контроль.

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