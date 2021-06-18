Обнародованы фото интерьера нового BMW 7-Series
Берлин, 18 июня, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки интерьера нового BMW 7-Series 2023 модельного года. Фотографии с салоном автомобиля размещены на сайте Carscoops.
Несмотря на то, что приборная панель модели на фото прикрыта, можно заметить, что дизайнеры компании вдохновлялись стилем интерьера полностью электрического iX. Также на снимке бросается в глаза приподнятая центральная консоль без традиционного селектора переключения передач.
Ожидается, что в салоне будет лаконичная в дизайнерском плане приборную панель с двумя экранами поверх нее и набор узких вентиляционных отверстий, которые будут расположены по центру. Также автопроизводители установит новое рулевое колесо с сенсорными кнопками и датчиками системы помощи водителю при движении без рук.
Напомним, компания BMW в РФ начала приём заказов на новый BMW 4 Gran Coupe в версиях: Base, M Sport Pure и M Sport Pro. Уже в начальной комплектации в список оборудования машины входят: парктроник, система интеллектуального экстренного вызова и активный круиз-контроль.
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