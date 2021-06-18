Киев, , 11:23 — REGNUM Тема дальнейшего вовлечения США в процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе будет ключевой во время визита президента Зеленского в Вашингтон, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вечером 17 июня в эфире телевидения.

Дипломат заявил, что располагает достаточными основаниями утверждать, что США «и хотят, и могут» быть вовлечены в процесс регулирования в Донбассе. По его словам, грядущий визит Зеленского изменит многое в отношениях Киева и Вашингтона, в частности, выведет их на новый уровень безопасности.

Более того, Кулеба дал понять, что переговоры президентов Байдена и Путина в Женеве 16 июня состоялись исключительно благодаря украинской проблематике.

«Обратите внимание на одну деталь. Откуда взялась встреча Байдена и Путина? Они начали говорить именно в разгар эскалации на украинской границе», — подчеркнул министр.

ИА REGNUM напоминает, что в этом же телеэфире Кулеба заявил, что Киев приветствует «жёсткие послания» Байденав адрес Путина, добавив, что сейчас «настало время заставить Россию отступить от Украины».