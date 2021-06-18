Воронеж, , 11:19 — REGNUM Учение в Воронежской области, в ходе которых были проведены практические ракетно-бомбовые удары, провели десять бомбардировщиков Су-34. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что учения проводит истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО.

«В летно-тактическом учении задействовано более 200 человек летного и инженерно-технического состава, а также более 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Также уточняется, что во время учений были применены ракеты С-13 класса «воздух-поверхность», управляемые ракеты ближнего маневренного боя Р-73 и 30-мм авиационные пушки ГШ-30−1.

«По плану учения экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили элементы воздушного боя, такие как нанесение ракетно-бомбовых штурмовых ударов по объектам, имитирующим командные пункты, скопления живой силы и техники «противника». Также было отработано подавление средств противовоздушной обороны условного противника при помощи бортового радиоэлектронного комплекса «Хибины», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учебные полёты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России с «командирскими» экипажами прошли в Саратовской области на базе соединения, дислоцированного на аэродроме Энгельс.