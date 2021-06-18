Москва, , 11:17 — REGNUM Россия даже под разговоры об отсутствии у нее идеологии не может уклониться от войны идеологий, которая развязана против нее со стороны США, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Они начали идеологическую игру. У вас обязаловка по этой игре до Второго пришествия. Вам уже объявлена эта игра вы не можете в ней не участвовать. И адресация к Атлантической хартии — не случайность. И уже объявлено, что XXI век — это время конфликта двух идеологий — авторитарной и демократической. И вы уже там, в авторитарной. Абсолютно непонятно, почему, а вы там, и никуда вы оттуда не выйдете», — заявил Кургинян.

В этой связи, по его словам, у России есть «идеологическая обязаловка», а уклонение от нее — это реликт 90-х годов, который должен быть уничтожен вместе с рядом элитных групп, которые этот реликт защищают.

«Что касается всего остального… [председатель КНР] Си Цзиньпин хочет дожить до 2035 года примерно и к этому моменту стать объединителем Тайваня и Китая. Большой секрет, может быть, но это вот так. Китай хочет получить Тайвань, и он его получит, что бы ни было. И в этом смысле возникает вопрос, а мы-то чего хотим? У нас-то какие стратегические планы на стратегические сроки. Потому что, если масштаба нет, мы проигрываем», — подвел итог Кургинян.