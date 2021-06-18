Москва, 18 июня, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наложил вето на закон об ужесточении правил цитирования других СМИ, следует из базы данных законопроектной работы Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

«Закон отклонен», — значится в «карточке» закона в электронной базе.

Отмечается, что документ был возвращен в Госдуму 15 июня. Совет Думы на следующий день направил закон в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно действующему законодательству, редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение».

Принятыми же Советом Федерации 2 июня поправками в закон о СМИ устанавливалось, что журналисты, главный редактор будут освобождаться от ответственности только в случае, если главный редактор цитируемого СМИ «может быть установлен и привлечен к ответственности».

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