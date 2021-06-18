Махачкала, , 11:13 — REGNUM В Дагестане назначена дата проведения выборов главы республики. Они будут проведены 14 октября 2021 года. Такое решение приняли депутаты Народного собрания на 60-й сессии парламента.

Напомним, глава Дагестана избирается депутатами парламента региона из числа кандидатур, представленных президентом РФ Владимиром Путиным. В 2021 году подходит к концу срок работы депутатов Народного собрания шестого созыва. Выборы нового состава парламента назначены на 19 сентября — единый день голосования.

Главу Дагестана будет избирать уже новый состав Народного собрания из трех кандидатур, внесенных на рассмотрение президентом РФ не позднее чем за 20 дней до даты голосования.

За то, чтобы провести выборы руководителя республики 14 октября, проголосовали все 72 депутата, присутствовавшие на сессии 18 июня.