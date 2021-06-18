Москва, , 11:13 — REGNUM Глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США с просьбой снять с него санкции, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

Пригожин также попросил предоставить материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список. В заявлении глава «Конкорда» отмечает, что санкции против него введены необоснованно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля министерство финансов США внесло компании российского бизнесмена Евгения Пригожина в санкционный список.

Читайте также: США ввели новые санкции против бизнесмена Пригожина