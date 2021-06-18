Москва, , 11:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин наложил вето на принятый Госдумой и одобренный Совфедом пакет законов об ответственности за распространение недостоверной информации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, это следует из базы законопроектной работы Госдумы.

Госдума приняла закон на заседании 19 мая, инициатива вызвала резонанс в профессиональном сообществе.

Согласно закону о средствах массовой информации, редакция, главный редактор, журналист могут освобождаться от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо наносящих вред здоровью и (или) развитию детей, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста.

Это возможно, если приводящиеся сведения являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, в том числе сетевым изданием, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение.

Законом, принятым Госдумой и одобренным Совфедом, устанавливается, что если главного редактора цитируемого СМИ не смогут установить и привлечь к ответственности, то ответственность будет нести цитирующая редакция.

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