Чебоксары, 18 июня, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Чувашии до конца июня ожидается жаркая погода, температура будет достигать 35 градусов. Об этом сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM В Чебоксарах

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По его словам, в ночь с 18 на 19 июня в республике ожидается до +16 градусов, а 19 июня температура поднимется до +24…+29 градусов. При этом будет сильный ветер, с порывами до 14 метров в секунду.

20 июня в Чувашии ожидается 30-градусная жара (и выше), которая может сохраниться в течение недели. На отдельных участках могут выпасть дожди, в том числе с грозами.

По предварительным данным, в течение недели максимальная температура воздуха в тени составит +30…+35 градусов, в том числе вода в Волге прогреется до +19 градусов.

Существенное похолодание ожидается в первой половине июля.