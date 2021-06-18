Москва, , 11:13 — REGNUM Видение дальнейшего сотрудничества, в том числе в интеграционных вопросах, у Москвы и Минска общее. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 18 июня, открывая переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

«У нас, как я понимаю, есть общее видение, как продвигаться по всем направлениям, включая интеграционные вопросы, включая внешнеполитическую координацию в обстановке, которая в сегодняшнем мире весьма непростая», — сказал Лавров.

Он выразил надежду на продуктивное общение со своим белорусским коллегой.

Макей также отметил, что переговоры обещают быть насыщенными и конструктивными. По его словам, обсудить нужно в том числе подготовку общей двухлетней программы согласованных действий в области внешней политики.

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