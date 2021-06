18 июня 2021 | Время чтения 7 мин

Александр Белов, , 16:22 — REGNUM Сейчас уже много написано — наконец-то — об удивительном провале группового мышления, в рамках которого элитные учреждения США стремились задушить любое расследование или даже любое любопытство по поводу того, возникла ли пандемия COVID-19 в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухане.

Теперь оказывается, что такая версия на самом деле по-прежнему является вполне вероятной, и многие ученые, редакторы и комментаторы изо всех сил пытаются скрыть свою прошлую предвзятость по этому поводу и присоединиться к расследованию того, что на самом деле произошло и почему (при этом избегая в большинстве случаев любого признания их прежней глупости), пишет американский журналист Роберт Мерри в статье, вышедшей 18 июня в The American Conservative.

Тем не менее некоторые аспекты этой грязной истории так и остались без особого внимания. Что это говорит о способности Америки противостоять разнообразным и все более серьезным вызовам ее глобальному первенству? Может ли страна, поглощенная мыслями о том, как избежать минимального обвинения в негативных чувствах к другим странам и народам — этого двойного порока «расизма» и «ксенофобии», — встретить вызовы, которые неизбежно исходят от других стран и народов?

Такие вопросы приобретают дополнительную значимость, когда их объединяют с другим набором тем, связанных с продолжающимся национальным самобичеванием, которое становится все более заметным в американской мысли и дискурсе. Хочется задать вопрос: какая нация пожирает собственное наследие и национальный нарратив или называет себя недостойной по своей сути, говоря о себе как о чем-то рожденном во зле и по своей сути неспособном это зло преодолеть? Какая нация стремится подчеркнуть этот момент, разделяя школьников на классные группы, называемые «жертвами» и «угнетателями» на основании действий их предков?

Такая нация не готова отвечать на угрозы и вызовы со стороны других наций, она не может просить своих граждан сражаться и, возможно, умирать за национальную честь и национальные интересы.

Такие вопросы и размышления естественным образом проистекают из многомесячного безумного отрицания того, что пандемия коронавируса могла быть связана с находящимся поблизости Уханьским институтом вирусологии или другими находящимся поблизости лабораториями. Поворотный момент в саге, наконец, наступил с публикацией замечательной статьи Кэтрин Ибэн на Vanity Fair «Теория лабораторных утечек: как шла борьба за раскрытие происхождения COVID-19».

Благодаря Ибэн и другим журналистам стало известно, что за отрицанием любой возможности рукотворного происхождения коронавируса стояли частично люди, мотивированными опасениями, что тщательное изучение вопроса может выявить то, что они сами проводили исследования в области «мутаций с приобретением функций» — то есть исследования, направленные на повышение заразности и смертоносности вируса.

Ибэн пишет о таких ученых, как Питер Дасзак. Он возглавлял некоммерческую организацию, которая направляла гранты федерального правительства США на исследования в области мутаций с изменением функции в Китае, и изо всех сил пытался отвлечь внимание от любой возможности лабораторной утечки. Очевидно, что у многих ученых были скрытые мотивы, которые теперь, если обратить внимание на прошлые события, объясняют их действия. В статье Ибэн используются такие термины, как «конфликт интересов», «полностью ненаучный» и «пахнущий сокрытием», при описании действий высокопоставленных лиц в научных и правительственных учреждениях, направленных на то, чтобы теория утечки из лаборатории была опровергнута как «абсолютно аморальная».

Но это не объясняет, почему ключевые СМИ, отказавшись от какой-либо независимости мысли или инстинкта ищейки, стали точно так же утверждать, что теория лабораторной утечки была научно доказана и что вопрос теперь закрыт. Такой подход не объясняет, почему СМИ сразу и все вместе стали критиковать любые намеки на то, что события могли развиваться иным образом. The New York Times, The Washington Post, NBC News, CNN, The Guardian, The Daily Beast, PolitiFact Института Пойнтера и многие другие новостные организации вцепились в этот якобы абсурдный тезис.

Почему? Похоже, это результат отчаянных опасений все большего числа американцев, что кто-то где-то может питать чувства расизма или ксенофобии, как это с большой неприязнью определяется теми, кто испытывает такие страхи. Таким образом, гипотеза об утечке из лаборатории не может быть верной, потому что это может усилить антикитайские настроения. Но что происходит с наукой или даже с нормальным человеческим познанием, когда пути для исследования закрываются из-за страха того, что они могут вызвать плохие мысли?

Расизм был широко распространен во время безумия группового мышления. Чарльз Кук из National Review подверг критике теоретиков лабораторных утечек за «пристрастие к расизму и ксенофобии». Леана Вен из Washington Post обеспокоена тем, что «бездоказательные предположения» (которые, кстати, являются отправной точкой любого научного исследования) могут «усилить расистские атаки… [и] разжечь антиазиатскую ненависть».

Репортер New York Times Апурва Мандавилли опубликовал сообщение в Twitter (позже удаленное), в котором говорилось, что теория лабораторных утечек COVID-19 «имеет расистские корни». И когда некоторые писатели, наконец серьезно принявшие теорию лабораторных утечек, процитировали более ранние работы бывшего репортера Times Николаса Уэйда, социалистический писатель по имени Андре Дэймон быстро назвал Уэйда расистом.

Были и те, кто сопротивлялся заезженному мышлению, представляемому такими цитатами. Зайд Джилани предположил в Newsweek, что сообщение в Twitter Мандавилли, возможно, было «символом более широкого мышления американских журналистов, многие из которых считали свою миссию просто противодействием любой позиции, занятой администрацией Трампа … и одновременно полируя их антирасистские и антиимпериалистические регалии, отказавшись обвинить иностранное правительство в пандемии».

А писатель Гленн Гринвальд озорно спросил: «Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему считается расизмом, если задаешься вопросом, появился ли вирус в результате утечки из китайской лаборатории, но… это больше не расизм, если утверждать, что первое заражение им произошло на продуктовом рынке в Китае?»

Но дело не только в правильных выступлениях и благонамеренных мыслях в глобальной сфере. Так, в вышедшей на днях статье газеты The Seattle Times, в основе которой лежал репортаж с недавнего саммита НАТО в Брюсселе, говорилось о том, что «лидеры НАТО вместе с США противостоят угрозам России и Китая». И Wall Street Journal отметила в своем материале о саммите, что в коммюнике НАТО из 79 пунктов упоминается Китай дюжину раз, «в отличие от прошлых саммитов [НАТО], когда Пекин почти не упоминался». В документе, цитируемом из коммюнике, «все большее влияние Китая и международная политика могут создавать проблемы, которые нам необходимо решать… Мы будем взаимодействовать с Китаем с целью защиты интересов безопасности альянса».

Жесткая риторика, однако как Америка может возглавлять НАТО в сдерживании все большей мощи Китая, если она не может даже объединиться для тщательного изучения происхождения COVID из-за страха задеть тонкие чувства некоторых людей?

Коммюнике НАТО отражает все более четкое понимание геополитической реальности, которую многие эксперты по внешней политике осознавали уже несколько лет назад, а именно, что Америка и Китай, похоже, идут навстречу столкновению из-за решимости Китая положить конец господству Америки в Восточной Азии и взят на себя эту роль. Остается надеяться, что этому курсу удастся мирно преградить путь, столкновение — предотвратить. Но если нет, можно быть уверенным, что китайский народ и, конечно же, их лидеры и их элита, не будут беспокоиться о том, что обидят чувства тех или иных граждан США, связанные с их характеристиками.

И в наши дни китайские граждане не занимаются никакой внутренней критикой злоупотреблений своих властей или их исторических упущений, хотя злоупотреблений и упущений было много, а иногда и ужасно много в истории и даже в настоящей КНР. Республика слишком занята амбициозной задачей опередить США в экономическом, технологическом и военном отношении, чтобы перевернуть возглавляемую Вашингтоном глобальную систему и заменить ее другой, более благоприятной для Китая.

В этой эпической геополитической борьбе Китай играет главную роль, а Америка нет, что отражено в глупых представлениях групп о происхождении COVID.