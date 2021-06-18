Киев, , 11:07 — REGNUM Украинская армия вполне способна освободить «оккупированные города Донбасса» — в частности, Горловку и Донецк.

Об этом в эфире украинского телевидения вечером 17 июня заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Силовик отметил, что Киев не идет на этот шаг из-за потенциально больших человеческих жертв, могут погибнуть «десятки тысяч человек».

«Горловку и Донецк мы можем взять… Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей, кто за это будет нести ответственность?», — задался вопросом секретарь СНБО.

ИА REGNUM напоминает, что в мае на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что у властей у нас несколько планов по прекращению войны в Донбассе, в частности, проведение референдума. Также в Киеве подчеркивают, что Украина делает все возможное для того, чтобы найти дипломатический путь решения конфликта, который обеспечит «настоящий длительный мир».