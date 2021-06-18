Чита, , 11:01 — REGNUM Избирательная комиссия Забайкальского края провела рабочее совещание с представителями региональных отделений политических партий по вопросам их участия в выборах в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Подробности 18 июня сообщает пресс-служба избиркома.

Участники совещания проинформированы об изменениях, внесенных в законодательство о выборах, о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов региональных отделений политических партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Помимо этого присутствующие на совещании получили теоретические и практически навыки работы со специализированным программным изделием «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах ГАС «Выборы» для подготовки документов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Забайкальского края по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 1, на выборах глав и депутатов представительных органов муниципальных районов.

Также обсуждались организационные вопросы взаимодействия в процессе приема документов от кандидатов, избирательных объединений, открытия специальных избирательных счетов, вопросы функционирования системы ДБО «Сбербанк-бизнес-онлайн» в части осуществления контроля за движением денежных средств специальных избирательных счетов кандидатов, избирательных объединений и другие вопросы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва».

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