Ярославль, 18 июня, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Травматолог-ортопед Ярославской областной детской клинической больницы Максим Вавилов стал победителем Всероссийского конкурса врачей. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Максим Вавилов

Максим Вавилов победил в номинации «Лучший травматолог-ортопед». Он работает в областной детской клинической больнице с 2003 года. Коллеги отмечают его профессионализм и высокую квалификацию.

В 2007 году Максим Вавилов защитил кандидатскую, а в 2017 докторскую диссертацию. Он является автором многих научных статей, публикующихся в российских и зарубежных медицинских изданиях.

Его научные изыскания позволили отказаться от хирургических вмешательств у большей части пациентов, что помогло улучшить результаты и качество лечения детей. Его вклад в сферу здравоохранения Ярославской области неоднократно отмечен почётными наградами регионального департамента.

Всероссийский конкурс врачей проходит с 2001 года. В этом году участники представили 526 работ в 29 номинациях.