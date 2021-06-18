Волгоград, 18 июня, 2021, 12:06 — ИА Регнум. На волгоградских улицах пахнет гвоздикой и ванилью. По мнению жителей, это самые действенные запахи, отпугивающие мелких насекомых. Мошкара повсюду — и возле водоёмов, и в степи. Учёные заявляют, что пока количество насекомых не превышает средние показатели наблюдений.

Мошка

«Появление насекомых зависит от паводка. Когда он идёт на спад, освобождаются ерики, оголяются берега, прогревается вода — создаются благоприятные условия для мошки. В этом году паводок длился дольше — насекомые появились позже, чем обычно. Обычно их приходится терпеть три-четыре недели. Вообще, мошки — это часть экосистемы. Сама мошка, её личинки служат кормом для рыб, стрекоз, ласточек, стрижей. Присутствие этих насекомых служит показателем продуктивности водоёмов, а также того, что серьёзных отравлений в природной среде нет», — рассказал изданию «Блокнот Волгоград» главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Яковлев.

«Да ладно вам, в этом году всё донельзя хорошо… И мошкара не такая уж и навязчивая…» — считает Мария Д.

«Да ужасно на улице, — отвечает ей Максим Д. — Хуже, чем в прошлом году, точно. А логика моя такова, что в прошлом году я в это время с удовольствием ходил на работу пешком. А в этом — только на такси. У меня вообще сейчас вариантов нахождения под открытым небом два. Или на велике, или очень быстрым шагом. Иначе кажется, что они вот-вот подхватят меня и унесут куда-то к себе. Там уже съедят».

«На улицу не выйти, это не мошки, а летающие пираньи, блин», — пишет Анна М.

(сс) Andy Murray Надоедливое насекомое

На популярном сайте объявлений даже появились записи «Продам мошку. Находится в частном секторе. Ловить только самим». Волгоградцы смеются — кто кому будет оплачивать «товар», покупатель или продавец.

«А сколько ещё веков или тысячелетий должно пройти, что бы наконец-то разработать средство против них?» — спрашивает Роман Р.

«Чтобы не допустить такое количество мошки необходимо после максимального сброса ГЭС постепенно уменьшать подачу воды, а они «закрыли полностью кран», и вода резко упала, тем самым создала благоприятную среду для размножения этих насекомых», — даёт совет Сергей К.

Начальник отдела по обеспечению эпидемиологического надзора Центра гигиены и эпидемиологии Волгоградской области Галина Масленникова тоже считает, что численность мошки можно контролировать с помощью изменения схемы сброса воды через Волжскую ГЭС.

«С 1 по 15 июня река входила в межень, ежедневные сбросы воды снижались на тысячу кубометров. Чем меньше уровень воды в береговой зоне, тем больше она прогревается. А потепление воды запускает процесс метаморфозы личинок. Если бы сброс был однократный и резкий, то береговая зона бы оголилась, а личинки бы погибли. Не все, но вылет был бы существенно меньше. Собственно, это было сделано в прошлом году, когда отмечали 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году к мнению специалистов не прислушались. Нужно правильно регулировать работу гидроузла, и мы можем спокойно защитить город, просто «играя» с водой. Если этого не делать, то нужны колоссальные затраты на обработку растительности. Поэтому здесь стоит нелегкий выбор — защитить или только центр города, или же всю стокилометровую зону. Хотя, повторюсь, всё это реально, нужно просто сесть и тщательно всё просчитать с учетом всевозможных нюансов, в том числе возможности повышения уровня воды до плотины», — цитирует специалиста «Волгоград онлайн».

«Нужны стрекозы, они за пару дней всё очистят, такое было уже», — заявляет Иван С.

«Мошки туча, а вот рыбы, ласточек, стрижей, даже стрекоз, что-то не видно вообще, это мы и животные служим им кормом. Почему мошки нет в Самаре, там тоже Волга, а мы как проклятые», — сожалеет Анна Г.

«Нежные стали все… 20 лет назад мошка не помеха была, чтобы ходить до остановок, пешком водить детей в садик и т. д. Сломал веточку, и пошёл. Теперь всем подавай комфорт-класс, но при этом всё должно быть экологично. Экологично только лопатами!» — считает Ольга Г.

NicolasPerrault Мухи нападают

«Ольга, неправда, в советские времена всегда обрабатывались все водоёмы от насекомых. Сейчас же это сделали только раз — к ЧМ по футболу», — отвечает Татьяна М.

«Деньги потрачены, всё потравлено, это вам кажется! — подбадривает пользователей Владимир И. — Сами знаете, виноваты дождь, ветер, холодная погода и т. д. и т. п. Вы км 150 отъедьте в сторону Астрахани, вы потом, когда вернётесь, каждую будете ловить и гладить!»

«Народ! Давайте чуть-чуть потерпим? Если потравят мошку, то вместе с ней потравят и рыбу. Такое уже было», — предлагает Слава С.

Одну неделю нашествия мошки волгоградцы уже пережили. Осталось потерпеть ещё две-три, успокаивают энтомологи.