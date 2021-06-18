Москва, , 10:55 — REGNUM В Москве следователи задержали муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе, сообщает 18 июня РБК со ссылкой на начальника штаба мундепа Екатерину Успенскую.

По её словам, следователи пришли к депутату с постановлением об обыске вечером 17 июня. Никаких обвинений не было предъявлено, просто сказали, что она свидетель, сказала Успенская.

«После проведения следственных мероприятий они хотели забрать Кети, но без повестки она отказалась уезжать. Они настолько ее убедили, что ей только расписаться, когда она приоткрыла дверь, они вломились и схватили её», — сказала она.

Успенская добавила, что Хараидзе держали в Следственном комитете «всю ночь, адвоката не пускали до 7:00». По данным ОВД-Инфо», следователи провели в квартире депутата обыск, изъяли телефон, компьютер и две банкноты по 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня по делу о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств был задержан депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Максим Резник.

Резник был задержан «в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий». Его задержали как причастного к совершению преступления.

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