Москва, 18 июня 2021, 10:55 — REGNUM В Москве следователи задержали муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе, сообщает 18 июня РБК со ссылкой на начальника штаба мундепа Екатерину Успенскую.
По её словам, следователи пришли к депутату с постановлением об обыске вечером 17 июня. Никаких обвинений не было предъявлено, просто сказали, что она свидетель, сказала Успенская.
Успенская добавила, что Хараидзе держали в Следственном комитете «всю ночь, адвоката не пускали до 7:00». По данным ОВД-Инфо», следователи провели в квартире депутата обыск, изъяли телефон, компьютер и две банкноты по 5 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня по делу о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств был задержан депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Максим Резник.
Резник был задержан «в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий». Его задержали как причастного к совершению преступления.
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