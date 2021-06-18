Москва, , 10:47 — REGNUM Законопроект, расширяющий перечень сведений, которые должны блокировать социальные сети, внес в Госдуму госсовет Татарии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Предлагается перечень видов информации и материалов деструктивного характера, подлежащих мониторингу со стороны владельцев социальных сетей дополнить еще одним видом — информацией о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, огнестрельного оружия.

В случае выявления соответствующей информации владелец социальной сети обязан будет незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней, следует из законопроекта.

Одновременно законопроектом предлагается распространить действие досудебного порядка ограничения доступа на территории страны на интернет-ресурсы, распространяющие публичное оправдание противоправных действий, направленных против жизни, здоровья, свободы граждан.

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