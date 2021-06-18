Москва, , 10:54 — REGNUM Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей начали переговоры в Москве. Трансляцию встречи 18 июня запустил на своей странице в Twitter российский МИД.

Лавров в начале встречи заявил, что у Москвы и Минска есть общее видение того, как нужно продвигаться по всем направлениям сотрудничества. Это в том числе вопросы интеграции.

Макей выразил надежду на конструктивные переговоры и подчеркнул, что их повестка весьма насыщенная. Обсудить нужно в том числе подготовку общей программы согласованных действий в области внешней политики на следующий двухлетний период.

Накануне Лавров проинформировал белорусского коллегу об основных итогах саммита президентов России и США в Женеве. Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 16 июня.

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