18 июня 2021 | Время чтения 5 мин

В сети обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что киевские власти не смогут выполнить Минские соглашения «в том виде, который есть».

Мирослава Романенко, , 12:06 — REGNUM Киевские власти не смогут выполнить Минские соглашения «в том виде, который есть», заявил 17 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, начать выполнять свои обязательства Украине помешают «российские танки, БТР, российские генералы и офицеры», якобы находящиеся на украинской территории и мешающие провести выборы в Донбассе.

Война на Донассе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы их не денонсируем, с Минскими соглашениями нужно работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, который есть, мы не можем», — сказал Данилов.

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Заявление главы СНБО Украины обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Некоторые отметили, что власти не спешат и не будут стремиться завершить войну в Донбассе, потому что это выгодно, а предоставление ДНР и ЛНР расширенных прав в составе Украины приведет к тому, что того же потребуют остальные регионы страны.

«Этот *удак хриплый (Зеленский — М. Р.), когда шёл во власть, как мир обещал. А сейчас что? Ну хоть блокаду сними, хоть войска разведи. Ну хоть что-то. Как было при кровавом Петьке (Порошенко — М. Р.), так и осталось. А как пел хриплый. Третий год уже, всё понятно, — врёт… народу», — написал один из читателей.

Взадимир Зеленский на Донбассе President.gov.ua

«Не не можете, а не хотите, это разные вещи! А по последнему опросу 80% населения считает, что необходимо выполнить! Так что, нехрен… [говорить] всяким алкашам, а ноги в руки и идите выполнять, тем более Зе на этом к власти пришёл! Президент Мира… и тут… [обманули]!» — отреагировала Лана.

«Знаете, вот не хочу казаться пессимистом, но с такими темпами через миллионы лет не останется стран, но эта война будет продолжаться. Ибо выгодно», — добавил Andrey.

«Не нужен им Донбасс, и это нацпатриоты в принципе с 1992 года говорят», — отметил Дмитрий Н.

«Не может выполнить Украина, а санкции наложить на Россию, — «логично», как и всё в этом сегодняшнем мире кривых зеркал!..» — пишет Александр.

«Всех все устраивает. Мира не будет. Мы — воюющая страна, мы «защищаем всю Европу»… Дайте денег», — отреагировал читатель под псевдонимом Соната.

«Власть боится «Минских». Так как Донецк с Луганском получат такие плюшки, как: иметь свои правоохранительные органы, назначать своих судей и прокуроров, свой язык, а главное, — без оглядки на Киев смогут сотрудничать с российскими регионами, да и с Россией в целом. А таких плюшек позже захотят и остальные юго-восточные регионы… [потерявшие] больше всего от потери кооперации с Россией», — отметил Константин П.

«Таких плюшек захотят все регионы, — каждый по своим интересам. И это называется «страшным словом федерализация», — ответила Константину П. Alisa Fox.

«Я одного понять не могу, что плохого в федеративном устройстве? Куча стран имеет федеративное устройство, и ничего, никаких проблем. Или боятся, что западенцы (жители западных областей Украины — М. Р.) не смогут востоку своих бандер и прочую… [ерунду] навязывать?» — ответил на реплику Alisa Fox Константин П.

«Думаю, страх сидит глубже, и не у народа. [Основателя «Народного руха Украины» Вячеслава] Черновола убили именно за это, он был радикально настроен на федеративное устройство страны. Под лозунгом «Украина едина» получается лучше и больше грабить», — ответила Константину П. Alisa Fox.

«Едына только на бумаге, а по факту, западенщину постоянно пытаются натянуть на всю страну», — ответил на реплику Alisa Fox Констаинтин П.

«Конечно, от этой мантры уже тошнит, но пока в стране хаос, можно грабить. А хаос создаётся, когда тянут сову на глобус и впихивают невпихиваемое. Тот же пример с языком-мовой. Эта «песня» длится уже 30 лет, на ней выезжают перед выборами, сеют вражду и ненависть и т. д. А стоит принять два государственных — и все распри уйдут, но это невыгодно. Народ надо держать в состоянии стресса постоянно, тогда вопросов не будут много задавать», — ответила Константину П. Alisa Foх.

Майдан на Украине (сс) Ivan Bandura

«Согласен. А как тарифы повышать или ещё где-то обо**ались, так заводится пластинка про НАТО и про «Путин нападет», — отреагировал на слова читателя Alisa Fox Константин П.

«Ещё можно устраивать шоу. Вчерашний пример, — все СМИ были забиты потасовкой в Раде, но практически незаметно прошло повышение цены на газ, и так происходит постоянно», — пишет Alisa Fox, отвечая на реплику Константина П.

«Ну пару лет еще пусть повоюют, поумирают. Зе… и Ко по*ер на людей, главное — бабло от МВФ и землю раздать», — написал Юрий П.

«Так 1,5% сбор по стране на войну, это что, хилые деньги? При правильном направлении потоков *ер кто откажется от этого бабла. Типа война — мать родна, и это в принципе все и объясняет», — подытожил Aleks B., подразумевая так называемый военный сбор, ежемесячно взимаемый на Украине с пенсий и зарплат.

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Напомним, ранее глава украинской делегации, первый президент страны Леонид Кравчук заявил, что украинская делегация не поедет в Минск на переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе, пока президентом республики является Александр Лукашенко.