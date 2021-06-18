Уфа, , 10:50 — REGNUM Депутат Флюр Галлямов покидает государственное собрание Башкирии по собственному желанию. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Сообщается, что Галлямов написал заявление на имя председателя госсобрания региона Константина Толкачева о досрочном сложении полномочий.

«Флюр Галлямов сдает депутатский мандат по собственной инициативе. Он попросил досрочно прекратить его полномочия в связи со сменой места работы, высокой загруженностью и невозможностью полноценно заниматься депутатской деятельностью. Флюр Фанавиевич — один из самых опытных парламентариев, избирался депутатом три последних созыва, внес большой вклад в развитие законодательства республики. Хочу поблагодарить его за продуктивную работу в Государственном Собрании и в избирательном округе и пожелать дальнейших успехов в профессиональной деятельности», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Он также напомнил, что Галлямов был избран депутатом по Краснохолмскому одномандатному избирательному округу № 43.

«Замещение мандата не предусмотрено. В связи с этим в Калтасинском, Дюртюлинском районе и городе Агидели выберут нового депутата», — отметил он.

Сообщается, что Галлямов с 2001 года занимает должность председателя Правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк» (с 2018 года — ПАО «РОСКОМСНАББАНК»).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Куюргазинского района Башкирии намерен переизбраться на новый срок.