Москва, 18 июня, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Москва вновь вошла в тройку лидеров международного рейтинга экосистем для стартапов, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом. Так, в международном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года, представленном швейцарско-израильским исследовательским центром StartupBlink, российская столица стала второй среди европейских городов. Об этом 18 июня сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

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На первой строчке регионального европейского рейтинга расположился Лондон, на третьей — Париж. Годом ранее российская столица была на третьем месте.

«Москва стала второй в Европе, опередив сильных конкурентов — Париж, Берлин и Амстердам. Лидерство помогли обеспечить городские программы развития технологического сектора», — пояснила Сергунина.

Как уточнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в числе проектов, благодаря которым Москва вновь остается в тройке европейских лидеров, — программа пилотного тестирования инновационных решений, позволяющая технологическому бизнесу проводить испытания новейших разработок на государственных и коммерческих площадках. Также в этом списке и программа «Московский акселератор», направленная на масштабирование инновационных решений в перспективных отраслях в партнёрстве с корпорациями.

В общемировом рейтинге Москва вошла в топ-10 мегаполисов, сохранив свои лидирующие позиции. Как и в 2020 году, столица России заняла в нём девятое место, оставив позади Токио, Нью-Дели, Сеул и Чикаго. На первых трёх строчках мирового рейтинга — Сан-Франциско, Нью-Йорк и Пекин.

Напомним, StartupBlink ежегодно составляет рейтинг экосистем для стартапов на основе обширной базы данных, в которой представлено более тысячи городов, 70 тысяч стартапов, двух тысяч коворкингов, 800 акселераторов по всему миру.