Баку, , 10:54 — REGNUM Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России Ару Абрамяна, а также армянских бизнесменов Самвела Карапетяна и Давида Галстяна. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба азербайджанской Генпрокуратуры.

Ару Абрамян Eurasia-assembly.org

Как утверждает Генпрокуратура Азербайджана, гендиректор компании KOMEX Ара Абрамян и остальные подозреваемые в целях снабжения ВС Армении оружием и военной техникой в нарушение требований Таможенной конвенции о международных грузовых перевозках и Договора об ограничении обычных вооружений в Европе в период с 2001 по 2021 год с использованием пассажирских и грузовых самолетов якобы «организовывали контрабанду воздушным путем незаконно приобретенного крупнокалиберного боевого огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств» в Армению и оттуда в Нагорный Карабах.

Также указывается, что азербайджанская Генпрокуратура 28 апреля текущего года возбудила в связи с этим уголовное дело.

При этом отмечается, что расследование этого дела поручено провести Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

«Ара Абрамян был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 100.1, 218.1, 228.3, 279.1 и 206.4 Уголовного кодекса (Азербайджана), в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, и он был объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в связи с этим уголовным делом азербайджанская Генпрокуратура «направила запрос об оказании правовой помощи в соответствующие государственные органы зарубежных стран».

Помимо того, уточняется, что также Генпрокуратурой страны предпринимаются «все возможные меры для привлечения к ответственности в соответствии с международным правом виновных в этих и других подобных преступлениях».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может создать в Азербайджане военную базу.