Пекин, , 10:35 — REGNUM В Китае продолжают комментировать провокационные положения итогового коммюнике саммита «Группы семи» в британском Корнуолле. Об этом накануне сообщает Синьхуа, обращая внимание на заявление официального представителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуана, призвавшего известные страны «не посылать неверных сигналов силам, выступающим за «независимость» острова от КНР».

Правительственный представитель КНР предложил отмеченным странам предпринять конкретные действия по укреплению мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. Ма Сяогуан подчеркнул, что Тайвань — часть Китая, поэтому данный вопрос является внутриполитическим, а его решение относится к компетенции китайских властей. Американской стороне было в очередной раз указано на принцип «одного Китая», который США систематически грубо нарушают, а также стремятся вовлечь в свои авантюры другие страны.