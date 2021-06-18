Киев, , 10:40 — REGNUM В ближайшие годы Украина гарантированно получает деньги за транзит российского газа, даже если физически его не будет из-за введения в эксплуатацию «Северного потока-2», заявил в эфире украинского телевидения вечером 17 июня глава правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Витренко напомнил, что действующий сейчас транзитный контракт с Россией подписан на условиях «качай или плати».

«Если не будет транзита газа через Украину, если «Северный поток-2» будет достроен — то Украина все равно по контракту должна получать миллиарды долларов», — заявил глава «Нафтогаза».

ИА REGNUM напоминает, что в действующем транзитном контракте Россия действительно должна прокачивать через территорию Украины минимум 40 млрд кубометров газа до 2024 года, или же оплачивать соответствующий объём в случае отсутствия транзита. Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия продолжит поставлять газ через территорию Украины до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты, хотя «Северный поток-2» начнет свою работу.