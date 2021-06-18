Хабаровск, , 11:03 — REGNUM Политические партии начали уведомлять избирательную комиссию Хабаровского края о проведении мероприятий по вопросам выдвижения кандидатов на досрочных выборах губернатора региона, которые состоятся 19 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

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На 18 июня известно, что уведомления поступили от шести партий.

Телеграм-каналы уже называют конкретных кандидатов.

Так, экологическая партия «Зеленые» определилась с кандидатом — Микаель Багдасарян.

КПРФ намерена выдвинуть Петра Перевезенцева.

Владимир Парфенов представит «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость».

Также своё участие в выборах подтвердил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в личном разговоре 17 июня с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин считает, что Путин по результатам отчета Дегтярева 17 июня «очевидно поддержал его выдвижение на выборах главы Хабаровского края, и вероятно, не видит никакого другого варианта».