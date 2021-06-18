Москва, 18 июня, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Rolls-Royce Motor Cars (принадлежит BMW AG) запатентовал в России дизайн кабриолета Boat Tail. Изображения новинки размещены в базе Роспатента.

База Роспатента Кабриолет Rolls-Royce Boat Tail

Стоит отметить, что модель была выпущена в количестве трех единиц. Кабриолеты Rolls-Royce Boat Tail были созданы по индивидуальному заказу клиентов компании. Машины получили оригинальный внешний вид и интерьер, разработанный с учетом пожеланий клиентов. При этом данные модели в свободной продаже не появятся.

Построены кабриолеты из лимитированной серии были на основе архитектуры Architecture of Luxury, которая лежит в основе новых моделей Rolls-Royce. Новинка получила такой же двигатель, как и роскошный седан Phantom. Так, под капотом Boat Tail стоит двенадцатицилиндровый мотор с двойным турбонаддувом объемом 6,75 л.

Однако производительность «движка» пока не известна. А агрегат Phantom обладает мощностью 571 л. с.

Цена новинки составляет более 28 млн долларов (2 млрд рублей).

Напомним, в конце апреля 2021 года компания Rolls-Royce представила специальную версию кабриолета Dawn, которая получила название в честь пентхауса в центре Токио — The Kita.

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