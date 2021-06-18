Париж, , 10:27 — REGNUM Условия для приема Украины в НАТО пока не сложились. Об этом 18 июня заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дариан в интервью телеканалу BFMTV.

Он также отказался комментировать заявление лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о выходе Франции из объединенного командования НАТО в случае её победы на президентских выборах в 2022 году. «Марин Ле Пен может говорить, что хочет», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в итоговом заявлении участников саммита НАТО, прошедшего 14 июня, отмечается, что Украина и Грузия в будущем могут стать членами альянса. В документе ничего не говорится ни о сроках выступления, ни о перспективе предоставления пана действия для членства.

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