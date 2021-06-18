Сеул, , 11:12 — REGNUM Правительство Южной Кореи в очередной раз призвало КНДР к сотрудничеству и диалогу. Об этом 18 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи Чха Док Чхоля.

Известно, что реакция Сеула последовала после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын отметил важность стабильного контроля над ситуацией на Корейском полуострове.

Между тем, Чха Док Чхоль не ответил на вопрос журналистов о том, можно ли воспринимать заявление главы КНДР в положительном ключе, акцентировав внимание на том, что пленум Центрального Комитета Трудовой партии Кореи продолжается, и делать определённые выводы пока рано.