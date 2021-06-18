Джакарта, , 10:27 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что резкое увеличение заполняемости больничных коек в Индонезии должно вызывать серьезную озабоченность, сообщает информационный портал Kontan.

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ВОЗ просит правительство Индонезии принять более строгие меры протокола общественного здравоохранения, включая широкомасштабные социальные ограничения.

Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии суточный прирост заразившихся коронавирусом достиг 12 624. Это самый высокий показатель с 30 января 2021 года.

Ссылаясь на данные ВОЗ, за последнюю неделю количество заболевших в Индонезии достигло 55 320. Этот показатель вырос на 37% по сравнению с предыдущей неделей.

Индонезия вошла в десятку стран с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.